В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение»

Как сообщает The Jerusalem Post, 41 национальная делегация прошлась по «оранжевой ковровой дорожке», расположенной на площади у театра Габима. Израильская телекорпорация Kan опубликовала в Twitter фотографии с мероприятия. На них есть, в том числе участник от России Сергей Лазарев и его продюсер Филипп Киркоров.

Песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев выступит с песней Scresm, которую для него написали Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.