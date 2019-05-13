В центре Парижа экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови

Таким образом они обратили внимание на угрозу исчезновения редких видов животных и растений, призвав власти принять меры для сохранения биоразнообразия на планете. Акция проходила на площади Трокадеро при большом стечении журналистов и туристов. Активисты выкрикивали лозунги, а один из них лежал на ступенях дворца Шайо, символизируя массовое вымирание. По окончании акции они очистили улицу от краски.

В начале мая в Париже был представлен доклад ООН, согласно которому около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности.