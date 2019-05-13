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01:04, 13 мая 2019

МВД Мордовии объяснило одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям», — пояснили в пресс-службе. Там отметили, что изображенный на табличках ветеран с фамилией Кудашкин является дедушкой главы ведомства Юрия Арсентьева. При этом в пресс-службе затруднились объяснить, почему на плакатах были написаны разные имена. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» обратило внимание на то, что Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин (Кириллов) участвовали в акции «Бессмертный полк» с портретами одного человека. При этом под фотографией были написаны разные имена.



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