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00:00, 13 мая 2019

Главы МИД стран ЕС обсудят решение российских властей о выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Главы МИД стран Евросоюза на общем заседании обсудят сегодня решение российских властей о выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Помимо президентских выборов в Украине и того как они проводились на территориях Донбасса, в центре внимания Совета Европейского Союза сегодня окажется вопрос о выдаче российского гражданства жителям востока Украины, анонсированной Москвой. В Брюсселе на уровне министров иностранных дел этот вопрос будет одним из главных – наряду с обсуждением текущих дел. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса в апреле. Центры выдачи российских паспортов для них уже начали работать в тестовом режиме. Коснутся европейские министры и ситуации в Венесуэле, а также позиции, которую занимают по этому вопросу некоторые европейские страны и, в частности, Россия.

Ранее кабинет министров Украины объявил незаконными российские паспорта, которые получат жители регионов востока страны.



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