Футболисты Манчестер Сити стали победителями Английской Премьер-Лиги

Горожане выиграли чемпионскую гонку у Ливерпуля.

Борьба за победу в Премьер Лиге шла до последнего. Ливерпуль и Манн Сити шли бок о бок на протяжении 4-х месяцев! Горожане на финише одержали 14 побед подряд. А вот красные за это время позволили себе несколько раз сыграть вничью. Что в итоге и предопределило результат. В заключительном, 38-м туре обе команда вновь победили. Но на первом месте в турнирной таблице финишировали футболисты Сити, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

Таким образом, «Ман Сити» стал первым клубом за 10 лет, которому удалось стать чемпионом два года подряд. Всего же в копилке горожан стало 6 чемпионских титулов.

А вот Ливерпуль последний раз становился Чемпионом в далеком уже 1990-м году.