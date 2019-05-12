«Зенит» одержал волевую победу дома над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу дома над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1. «Зенит», досрочно ставший чемпионом, набрал 61 очко. У армейцев 45 очков, они идут на 5-м месте. ЦСКА в следующем туре 18 мая примет грозненский «Ахмат», а «Зенит» 19 мая сыграет с «Ростовом» на выезде. Между тем, уже сегодня после матча с ЦСК «Зениту» вручен на вечное хранение кубок за победу в чемпионате России.