Правительство Израиля определись с местом на Голанских высотах, где будет построено поселение в честь Дональда Трампа

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу. Таким образом власти страны хотят отблагодарить президента США за то, что он признал Голаны законной территорией Израиля. Как пишет The Jerusalem Post, поселение будет возведено на севере плато. Первоначально в нем поселятся 120 человек, половину из них должны составить религиозные евреи, другую — светские граждане.