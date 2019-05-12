В  Тель-Авиве официально стартовал Международный конкурс «Евровидение-2019»

Девятый канал израильского телевидения сообщает, что в Тель-Авиве приняты повышенные меры безопасности. Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тысяч полицейских. На все мероприятия «Евровидения» запрещен вход с оружием. Как свидетельствует израильский политолог Алекс Векслер, в целом обстановка в Израиле сейчас спокойная.

Песенная часть конкурса начнется через два дня. Полуфиналы пройдут 14 и 16 мая, финал — 18 мая. Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступит во втором полуфинале под номером 13.