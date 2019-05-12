Служба внешней разведки Украины рассекретила материалы убийства Симона Петлюры

Кроме того, ведомство разрешило публикацию документов о деятельности Украинской Народной Республики и ее руководства.

Государственный архив Украины открыл доступ к более чем трем сотням документов времен УНР. В этом году в стране отмечают столетие образования республики. Материалы посвящены деятельности правительства республики, возникшей в послереволюционный период, опубликована переписка руководства республики, финансовые документы, планы по восстановлению казачества в Украине и описание деятельности военных формирований того времени. Это разного рода приказы, резолюции, обращения, уставы, письма и фотографии. Петлюре, который возглавлял Директорию Украинской народной республики в 19-20-х годах, тоже посвящены отдельные страницы. После окончания советско-польской войны он жил в разных странах Европы, опасаясь выдачи в Советскую Россию, а 25 мая 1926 года был убит в Париже анархистом Шоломом Шварцбардом, который был оправдан судом, принявшим во внимание мотивы поступка — месть за своих родных и других евреев, погибших во время петлюровских погромов.

Вопрос о личной причастности Петлюры к еврейским погромам вызывает среди историков серьезные дискуссии. По одной из версий, к убийству украинского политика могли быть причастны силы советских спецслужб, в частности ГПУ.