КПРФ решила обратиться в Верховный суд из-за законопроекта об электронном голосовании на выборах в МГД

КПРФ решила обратиться в Верховный суд из-за законопроекта об электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу. Внедрения этой системы нельзя допустить, поскольку она лишит смысла проведение выборов в принципе, — сказал «Эху» депутат Валерий Рашкин. Он добавил, что вынужден обращаться в Верховный суд, поскольку депутаты от «Единой России» не прислушиваются к подобным доводам, а без их участия воспрепятствовать принятию этого законопроекта невозможно.