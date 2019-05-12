В Литве завершилось голосование на  президентских выборах

По данным Главной Избирательной комиссии, явка избирателей превысила 56%. Впрочем, по законам страны, порога активности на президентских выборах не предусмотрено. В президенты баллотируются девять кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то через две недели должен состояться второй тур — между двумя кандидатами, которые получили больше всего голосов в первом туре . Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может