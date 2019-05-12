После массовой драки в Петербурге фанатов «Зенита» и «ЦСКА» четыре человека задержаны. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского управления МВД. На них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. Ещё троих участников потасовки доставили в больницу с травмами. По разным данным, в драке участвовали от 50 до 120 человек.

На «Газпром Арене» сегодня идет матч между «Зенитом» и ЦСКА. Команда из Петербурга ведет 3:1.