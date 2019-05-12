Московский футбольный клуб «Динамо» проведет матч открытия на новом домашнем стадионе «ВТБ Арена» 26 мая с «Арсеналом» в рамках заключительного тура чемпионата России. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в феврале забраковала поле стадиона в Петровском парке и не рекомендовала его дальнейшую эксплуатацию до окончания агротехнических работ. 1 апреля пресс-служба «Динамо» сообщила, что на стадионе приступили к смене газона.