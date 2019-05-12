Четыре коммерческих судна ОАЭ подверглись диверсии рядом с территориальными водами Эмиратов

Это, не уточняя обстоятельств, подтвердил МИД страны. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что утром торговые суда «стали целью акта саботажа» в исключительной экономической зоне государства. Жертв и пострадавших нет. Утечек «топлива и вредных веществ не зафиксировано. Власти страны занимаются расследованием инцидента. Порт Эль-Фуджайры функционирует в обычном режиме.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщал, что утром в порту Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, огнем были охвачены от 7 до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты. Позднее власти эмирата назвали эту информацию не соответствующей действительности.