Boeing может потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max

Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max. Это посчитали эксперты из Bloomberg Intelligence. Они исходили из сумм, присужденных ранее в результате аналогичных разбирательств. Компенсации будут больше, если в суде докажут, что в Boeing знали о потенциальных неполадках лайнера. Инвесторы компании уже подали на нее в суд за то, что она скрыла информацию о рисках. В крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта погибли 157 человек. В ноябре самолет этой же модели компании Lion Air разбился в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. В обеих катастрофах датчик угла атаки давал ошибочные сигналы.