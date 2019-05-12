Главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Николаев скончался на  «Газпром Арене» в Петербурге

Главный редактор фотоинформационного агентства «Интерпресс» Александр Николаев скончался в воскресенье в Санкт-Петербурге на 66-м году. Как сообщает пресс-служба ФК «Зенит», Николаев умер перед началом матча с ЦСКА на территории «Газпром Арены», причиной смерти стал сердечный приступ.

С 1980 года А.Николаев работал фотожурналистом в газетах «Моряк Балтики», «Смена» и «Час Пик». В 1997 году создал и возглавил фотоинформационное агентство «Интерпресс», — напоминает «Интерфакс».