Генпрокуратура Эквадора решила передать США все документы и  некоторые личные вещи Джулиана Ассанжа

Они остались в посольстве страны в Лондоне после ареста основателя «Викиликс». Как пишет «Паис», прокуратура дала добро на обыск в комнате, где Ассанж жил последние семь лет. Предполагается, что обыск пройдет 20 мая. В апреле Эквадор отказал Ассанджу в убежище и того сразу арестовала британская полиция за неявку в суд и на основании американского запроса об экстрадиции. 1 мая Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.