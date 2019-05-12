Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оштрафован за распитие алкоголя в общественном месте в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на Емельяненко составлен административный протокол.

Ранее спортсмен уже не раз попадал поле зрения правоохранительных органов. Его лишали на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске и арестовывали на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции.