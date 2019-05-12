Минюст в течение года проверит реальную активность зарегистрированных в России политических партий

В ведомстве намерены выяснить, ведут ли некоторые из них борьбу за депутатские мандаты, как это предписывает закон.

Из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года, когда на волне митингов «За честные выборы» был несколько упрощен порядок регистрации партий. В частности, необходимая для регистрации партии численность членов тогда сократилась с 40 тысяч до 500 человек. Впрочем, попытки ряда оппозиционных лидеров создать свои партии, все это время встречали формальное сопротивление со стороны властей. Тем не менее, для половины партий истекает предусмотренный законом 7-летний срок, в течение которого они должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне. Это требование закона «О политических партиях». По итогам проверки, которая пройдет в текущем режиме, в Минюсте дадут оценку реальности или мнимости политической активности некоторых партий. Кстати, с 2012 из реестра было исключено 35 партийных структур, в том числе и в связи с принятием съездами решений о самоликвидации. По сути, выясняется, что некоторые партии вести борьбу у за власть не хотят или не имеют возможности, а другие, напротив, — эту борьбу активно ведут, но встречают препоны на пути создания собственной партийной организации.

В случае несоблюдения требования об участии в выборах политическая партия может быть ликвидирована. На последних выборах в государственную думу было зарегистрировано лишь 14 партийных списков.