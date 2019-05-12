Семья певицы Алсу отрицает просьбу ее мужа Яна Абрамова засекретить результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети». Она началась после появления подозрений в подтасовке результатов в ходе финала конкурса, в котором победила дочь певицы Микелла Абрамова.

Директор Алсу Сергей Фадеев настаивает на том, что никто из членов ее семьи не обращался в голландскую компанию Talpa, владеющую форматом шоу «Голос». Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс». Все сообщения о просьбе предпринимателя Яна Абрамова засекретить результаты расследования директор певицы назвал ложными. По мнению Фадеева, их цель – давление на его одиннадцатилетнюю дочку Микеллу Абрамову. Чуть ранее же газета «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщила о том, что супруг Алсу расценил ситуацию, связанную с победой их дочери на шоу «Голос. Дети», как целенаправленную травлю ребенка. Из-за этого, как утверждается, Абрамов попросил компанию Talpa скрыть результаты проверки голосования на финале конкурса, чтобы не провоцировать дополнительное внимание и избежать тяжелых психологических последствий. Первый канал, в свою очередь, также сообщил, что не знает о подобных просьбах, передает агентство ТАСС.

Микелла Абрамова в конце апреля выиграла финал шоу «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов телезрителей. При этом разрыв между ней и двумя другими участниками, по данным Первого канала, превысил 80 тысяч голосов.