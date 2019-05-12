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19:03, 12 мая 2019

Семья певицы Алсу отрицает просьбу ее мужа Яна Абрамова засекретить результаты проверки голосования на шоу

Семья певицы Алсу отрицает просьбу ее мужа Яна Абрамова засекретить результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети». Она началась после появления подозрений в подтасовке результатов в ходе финала конкурса, в котором победила дочь певицы Микелла Абрамова.

Директор Алсу Сергей Фадеев настаивает на том, что никто из членов ее семьи не обращался в голландскую компанию Talpa, владеющую форматом шоу «Голос». Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс». Все сообщения о просьбе предпринимателя Яна Абрамова засекретить результаты расследования директор певицы назвал ложными. По мнению Фадеева, их цель – давление на его одиннадцатилетнюю дочку Микеллу Абрамову. Чуть ранее же газета «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщила о том, что супруг Алсу расценил ситуацию, связанную с победой их дочери на шоу «Голос. Дети», как целенаправленную травлю ребенка. Из-за этого, как утверждается, Абрамов попросил компанию Talpa скрыть результаты проверки голосования на финале конкурса, чтобы не провоцировать дополнительное внимание и избежать тяжелых психологических последствий. Первый канал, в свою очередь, также сообщил, что не знает о подобных просьбах, передает агентство ТАСС.

Микелла Абрамова в конце апреля выиграла финал шоу «Голос. Дети», набрав 56,5% голосов телезрителей. При этом разрыв между ней и двумя другими участниками, по данным Первого канала, превысил 80 тысяч голосов.



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