Сегодня двумя матчами заканчивается 28 тур чемпионата России по футболу. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимает столичный ЦСКА.

Суперматч «Зенит» – ЦСКА несколько утратил свою значимость после того, как клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в предыдущем туре. По сути сезон для команды Сергея Семака закончен, хотя она впервые предстанет перед своей публикой в новом статусе. Кроме того, в соответствии с регламентом, сегодня «Зениту» будет вручен Чемпионский Кубок! Понятно, что все это – мотивация не самая очевидная. Тем не менее, стартовый состав ничем не отличался от предыдущих встреч. На поле Газпром Арены в матче с принципиальным соперником вышли все сильнейшие!

А вот для ЦСКА попадание в Лигу Чемпионов жизненно необходимо. Так что красно-синие сегодня также будут играть на победу.

Один матч дня уже завершился. «Спартак» в Москве переиграл «Уфу» 1-0.