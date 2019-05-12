Несколько десятков футбольных фанатов московского ЦСКА и питерского «Зенита» устроили драку в центре Петербурга. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, несколько дерущихся задержаны. В потасовке участвовали более ста человек с обеих сторон.

Между тем в Петербурге минувшей ночью произошла еще одна драка между болельщиками тех же команд. В ней участвовали 12 человек. В этом случае задержаний не было.