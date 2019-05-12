Скончался чемпион Олимпиады 1980, обладатель медалей мировых первенств по велоспорту на треке Виктор Манаков

Скончался чемпион Московских олимпийских игр, обладатель медалей мировых первенств по велоспорту на треке Виктор Манаков. Ему было 58 лет. Подробности Федерация велосипедного спорта России не уточняет. Между тем, президент Федерации Вячеслав Якимов в интервью ТАСС возложил ответственность за смерть чемпиона на врачей, которые, по его словам, упустили момент оперативного вмешательства. Манаков проходил лечение в 1-й Инфекционной больнице Москвы.