Органы прокуратуры тайно реабилитировали десятки сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях. Это установил юрист Александр Бусаров, который, как сообщает «Радио Свобода», собрал уникальный архив с секретными данными о сталинских палачах.

По словам Бусарова, в ходе своей переписки с властями ему в 2015 году удалось добиться реабилитации диссидентки Валерии Новодворской как жертвы политических репрессий. Новодворскую до перестройки судили за антисоветскую деятельность и несколько раз направляли на принудительное лечение. Ходатайств о реабилитации она не подавала до самой своей смерти в 2014 году.