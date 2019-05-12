Александр Емельяненко в очередной раз попал в поле зрения правоохранительных органов. Скандально известный боец смешанного стиля был задержан в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Как сообщает ТАСС, Александр Емельяненко нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки на Восточной улице на Юге столицы. Спортсмен был доставлен в полицию, где на него был составлен административный протокол.

Последний раз Емельяненко задерживали в марте этого года в Кисловодске. Тогда он устроил пьяный заезд на «Мерседесе» с чеченскими номерами. Тогда Александр был арестован на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции, а затем суд еще и лишил его водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Есть в послужном списке Емельяненко и судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании.

Спустя год Александр Емельяненко вышел на свободу и возобновил карьеру.