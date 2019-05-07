Политик Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа. Его команда – наиболее яркая среди представителей современной оппозиции, поэтому Навальный и его соратники идеально подошли для сюжета. Об этом «Эху» рассказал автор произведения, писатель Лев Гурский.

«У моего – ну то есть Льва Гурского – фантастического романа необычное название: «Корвус Коракс». Почему он так называется, рассказывать не буду, чтобы не было спойлеров. Действие происходит в Москве 2019 года, то есть прямо сейчас, но вся технология – на уровне первой половины позапрошлого века. Там несколько сюжетных линий, и одна из них, очень важная, связана с нашей оппозицией. Прототипами героев тут послужили Алексей Навальный и его команда. Я попытался представить: как бы эти люди осуществляли свою деятельность без ютуба, без соцсетей, без мобильной связи – на уровне технологий описываемого мной мира? И я придумал как. Так что если в России запретят интернет, конфискуют компьютеры и отключат систему сотовой связи, из моего романа можно будет почерпнуть некоторые рецепты, как себя вести».

Лев Гурский отметил, что сам Алексей Навальный заранее не знал о выборе писателя.