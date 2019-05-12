Запланированное на сегодня прощание с Сергеем Доренко не состоялось

Запланированное на сегодня прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко не состоялось. Полиция отказалась выдавать тело вдове журналиста. Как сообщила сама радиостанция «Говорит Москва», это связано с экспертизой, на которой настояли дочери Доренко от первого брака.

Между тем вдова Доренко, Юлия, передала радиостанции Говорит Москва результаты медицинских обследований мужа. Из них следует, что с 2016 года Доренко провели несколько медицинских исследований и диагностировали аневризму аорты, но операцию ему не рекомендовали. По словам вдовы журналиста, дочери Доренко от первого брака о диагнозе отца не знали. Сами Ксения и Екатерина ставят под сомнение естественный характер смерти отца.

Гендиректор радиостанции ГМ Владимир Мамонтов предполагает, что экспертиза займет около недели. Новую дату прощания еще не назначили.

Юлия Доренко утверждает, что ее муж хотел, чтобы его кремировали и часть праха развеяли на горе Митридат в Керчи.