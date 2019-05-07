Несколько десятков сотрудников НКВД, участников сталинских репрессий, были тайно реабилитированы военной прокуратурой. Решения выносились 7 лет назад. Это выяснил юрист Александр Бусаров при помощи хитроумного плана, о нём он рассказал радиостанции «Свобода».

Юрист Александр Бусаров, чей прадед был офицером НКВД, решил разобраться, как те, кто там служил, стали палачами. А в итоге хитростью получил десятки папок с документами Главной военной прокуратуры, администрации президента, ФСБ, в том числе секретными и вывез их за границу. Архив Бусаров назвал проектом «Немезида» или «засекреченным Нюрнбергским процессом». Его план состоял в том, чтобы (цитата по Радио Свобода) «юридическая машина путинской России, сама о том не ведая, вынесла приговор чекистской системе».

С этой целью юрист стал собирать сведения об офицерах сталинских спецслужб, позже репрессированных и до сих пор не реабилитированных. Прикинувшись фанатичным сталинистом, и делая вид, что хочет восстановить добрую память о сотрудниках НКВД, Бусаров просил военную прокуратуру восстановить их честное имя. В ответ на обращения стал получать письма о том, что осуждённые НКВДшники, которые его интересуют, уже реабилитированы. В том числе и один из организаторов массовых репрессий, член особой тройки НКВД Яков Агранов. Это произошло как рассказал юрист Радио Свободе в 2012 году. В обстановке строжайшей секретности Главная военная прокуратура реабилитировала около 30 сотрудников НКВД-участников репрессий. От центрального руководства до рядовых чекистов. Юрист потребовал вернуть им госнаграды и восстановить в воинских званиях. Решения о реабилитации начали отменять, а многих сотрудников прокуратуры, по словам Бусарова, уволили. С тех пор он получил судебные решения по двум сотням делам с цитатами из материалов с описанием пыток, расправ и других преступлений НКВД-шников. Опасаясь разоблачения, юрист больше года назад уехал из России в Европу и вывез архив с собой.

Бусаров надеется, что эти документы заинтересуют не только историков, но и правоведов и НКВД в итоге будет признана судом преступной организацией.

Собрать такую коллекцию документов крайне сложно, и некоторые детали этой истории вызывают сомнения. Такое мнение «Эху» высказал исследователь репрессий Сергей Прудовский. Новый Нюрнбергский процесс по материалам этого архива невозможен в условиях нынешней политической реальности в России, считает Сергей Прудовский.