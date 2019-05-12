Боец смешанных единоборств Емельяненко задержан в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в Москве за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Задержанный доставлен в полицию, на него составлен административный протокол.

Ранее Емельяненко был лишен на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по административной статье о неповиновении сотруднику полиции.