Директор Алсу: Семья певицы не  просила засекретить результаты расследования победы в шоу «Голос. Дети» их дочери

Семья певицы Алсу не просила засекретить результаты расследования победы в шоу «Голос. Дети» их дочери. Об этом «Интерфаксу» заявил директор Алсу Сергей Фадеев. По его словам, это «фейк-ньюс» с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребёнка и манипулирования общественным мнением. Ранее ряд СМИ со ссылкой на один из телеграм-каналов сообщил, что муж Алсу Ян Абрамов, якобы просил голландских правообладателей на шоу закрыть от общественности результаты расследования. В результате зрительского СМС-голосования в конкурсе победила дочь Абрамова и Алсу Микелла. Первый канал назначил расследование в связи с аномальными результатами голосования.