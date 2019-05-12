У здания АП  вновь задержали отставного майора ракетных войск Владимира Скубака

За последние две недели его задерживают как минимум в седьмой раз. В интервью «МБХ медиа он рассказал, что на этот раз рядом с ним устроили потасовку активисты движения SERB, один из них пытался отобрать у офицера плакат «Меня обманул Путин». Скубака доставили в полицию ОВД «Китай-город» и обвинили в том, что он толкнул женщину. Скубак с апреля выходит на Новую площадь с одиночным пикетом. Он утверждает, что его уволили, не выплатив положенной по закону субсидии на жилье.