Международная федерация хоккея приняла решение изменить формат проведения матчей чемпионате мира начиная с полуфинала. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

По новым правилам, в полуфинале ЧМ команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа будет играть со сборной, у которой данный показатель наименьший.

В случае, если команды в своих группах заняли одинаковые места, то наивысший посев будет определяться последовательно по набранным очкам, разнице заброшенных и пропущенных шайб, затем – по количеству голов, и наконец, в соответствии с рейтингом сборных перед началом турнира.

Кроме того, федерация утвердила отказ от послематчевых буллитов в финале.Теперь после ничьей в основное время команды будут играть овертайм в формате «три на три», а количество овертаймов ограничиваться не будет.

Новые правила вступят в силу уже на нынешнем чемпионате мира в Словакии.