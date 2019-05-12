В Чечне работников бюджетной сферы принудительно заставляли участвовать в мероприятиях дня траура и скорби

Об этом сообщает «Кавказский узел». В республике акции дня скорби проходят в годовщину похорон погибшего 15 лет назад Ахмата Кадырова.

Учителя школ Грозного и работники ряда других госведомств рассказали журналистам «Кавказского узла», что в официальный для всей страны выходной день им пришлось в обязательном порядке присутствовать на торжественном собрании в столице Чечни. Оно прошло 10 мая, и участвовали в нем глава Чечни Рамзан Кадыров, представители руководства республики, духовенство и работники различных министерств, ведомств и организаций. Все проходило под усиленной охраной силовиков, а допуск участников в здание концертного зала осуществлялся только после личного досмотра. Основной акцент Дня траура и скорби был сделан на прославлении памяти Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики. Рамзан Кадыров установил дату своим указом в 2011 году как альтернативу Дня памяти жертв сталинской депортации. Впрочем, на этом внимание давно не заостряется. Основные мероприятия носят театрализованный характер и рассказывают о том, насколько решения и поступки первого главы послевоенной Чечни соответствуют Корану и Сунне.

Несмотря на усилия властей, большинство жителей региона продолжают считать Днем траура 23 февраля, дату начала депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.