Двухэтажный дом, пострадавший от взрыва газа в Ростовской области, по предварительным данным восстановить нельзя

К такому выводу пришли специалисты.

В случае, если будет принято решение о сносе дома, обрушившегося ночью в поселке Чистоозерный, власти будут пытаться построить новое жилье в кратчайшие сроки. Об этом, по крайней мере, в своем инстаграме написал глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, тринадцати жильцам уже оформлены документы на первоочередные выплаты. Голубев отметил, что всем прописанным в доме людям будет выплачено по 10 тысяч рублей из областного и районного бюджета. Владельцам же утраченного имущества пообещали компенсации от 50 до 100 тысяч. Кроме того, Голубев поручил выплатить родственникам погибших по 1 млн рублей, пострадавшим – от 200 до 400 тысяч. Всего жертвами случившегося стали два человека, столько же пострадали. Кроме того, в результате взрыва газа семь квартир повреждены, три из них — полностью. В настоящий момент жители обрушившегося дома, как отмечается, находятся в пунктах временного размещения и у родственников.

В администрации Каменского района уверяют, что пострадавший дом в последний раз обследовали в марте, и замечаний, касающихся газового оборудования не было.