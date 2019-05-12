Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Австрии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 5:0. Это вторая победа россиян на турнире, ранее они победили сборную Норвегию со счетом 5:2. Команда Ильи Воробьева набрала 6 очков и делит в группе В первое место с командой Чехии – следующим соперником россиян на ЧМ. Матч Россия — Чехия пройдет в понедельник