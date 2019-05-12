В десятку богатейших людей Великобритании по версии Sunday Times вошли трое российских бизнесменов. Алишер Усманов, как и в прошлом году, занял восьмое место. Его состояние газета оценила в 11,33 миллиарда фунтов. Роман Абрамович поднялся с 13-й строчки рейтинга на девятую. По оценке издания, его состояние — 11,2 миллиарда фунтов. Михаил Фридман впервые вошел в рейтинг с почти 11-ю миллиардами и занял десятое место.