В аэропорту Домодедово сотрудники таможни изъяли у скрипача Николая Манагадзе ценную скрипку, которую он арендует у швейцарского фонда. Об этом у себя в Facebook сообщила его жена Ксения Бакнина. По ее словам, с инструментом XVIII века Манагадзе гастролирует по всему миру и до сих пор никаких проблем не возникало. Скрипачу грозит обвинение в контрабанде. В интервью «Эху Москвы» Бакнина рассказала, что Манагадзе задержали 11 мая, когда он собирался вылететь из Москвы в Дубай. Его удерживали на таможне семь часов, а изъятие скрипки должным образом не оформили.