Вдова Сергея Доренко Юлия передала радиостанции «Говорит Москва» результаты медицинских исследований мужа

Из них следует, что еще в 2016 году Сергею Доренко диагностировали аневризму аорты. Доренко, по словам вдовы, наблюдался у врачей и принимал лекарства, снижающие давление. Операцию ему не рекомендовали. В октябре 2017 года Доренко прошел повторное обследование. Все медицинские документы передали в полицию.

Юлия Доренко утверждает, что дочери журналиста от первого брака о диагнозе отца не знали. Они усомнились в естественной причине смерти Сергея Доренко и потребовали провести судмедэкспертизу. В связи с этим полиция запретила выдавать тело семье. Назначенные на сегодня похороны не состоялись. Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов предположил, что исследование займет около недели. Новую дату прощания еще не назначили. По словам вдовы журналиста, Доренко хотел, чтобы его кремировали и часть праха развеяли на горе Митридат в Керчи.