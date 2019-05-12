Двухэтажный дом в  Ростовской области, где произошел взрыв газа, восстановлению не подлежит

Об этом у себя в Instagram сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, окончательное заключение дадут специалисты. Голубев заверил, что если решение о сносе будет принято, он будет требовать строительства нового жилья в кратчайшие сроки. В результате взрыве в 16-квартирном двухэтажном доме в поселке Чистоозерный погибли мужчина и ребенок, двое пострадавших остаются в больнице. Спасены 16 человек.