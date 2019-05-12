Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Чемпионате мира

После победы над норвежцами тренерский штаб сделал минимальные изменения в составе. Андрей Василевский уступил место в воротах Александру Георгиеву. Получил возможность сыграть на ЧМ и Иван Телегин. Оба новичка не подвели. Голкипер оставил свои ворота на замке. А Телегин отметился заброшенной шайбой. Впрочем, серьезных проблем австрийцы нашим хоккеистам не доставили. Слишком велика оказалась разница соперников в классе. Дублем в этой встрече — у Евгения Дадонова, который вышел на второе место в списке лучших снайперов Чемпионата. По разу отличились Никита Кучеров и капитан команды Илья Ковальчук. 5-0 в пользу сборной России. Свой следующий матч на турнире российская команда проведет завтра против чешских хоккеистов.

Еще в одном матче дня американцы разгромили сборную Франции со счетом 7-1.