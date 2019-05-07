Противоречивая информация поступает от родственников Сергея Доренко по поводу его самочувствия незадолго до смерти

Дочери Сергея Доренко от первого брака утверждают, что на проблемы с сердцем он не жаловался. Заключение экспертов о том, что причиной смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» стала аневризма аорты, Екатерина и Ксения Доренко посчитали неубедительным и обратились в полицию. По этой причине сегодня сорвалась церемония прощания на Троекуровском кладбище.

Иная позиция у вдовы журналиста Юлии. Она рассказала «Эху», что диагноз указанный в заключении судмедэкспертов Доренко поставили ещё три года назад. С тех пор он наблюдался у врачей, принимал лекарства для снижения давления.

Сайт радиостанции «Говорит Москва» опубликовал несколько медицинских документов в подтверждение этих слов. Речь идёт об аневризме восходящего отдела аорты.

О том, что Доренко знал о своём серьёзном диагнозе, агентству ТАСС сообщил генеральный директор станции Владимир Мамонтов. По словам коллеги журналиста Анастасии Оношко, с которой он долго вёл утреннюю передачу, ей Доренко признавался, что в любой момент, в том числе и радиоэфире, может скончаться из-за проблем с сердцем.

Сергей Доренко умер вечером 9 мая, когда ехал на мотоцикле в потоке машин по центру Москвы. Медики не смогли спасти журналиста, ему было 59 лет.