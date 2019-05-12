Власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность армянскому футболисту лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну

В Баку в конце мая должен пройти финальный матч Лиги Европы, в котором Арсенал встречается с «Челси». В министерстве спорта республики заверяют, что сообщения о вероятных угрозах Мхитаряну не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что власти Азербайджана направили соответствующее письмо, где говорилось о мерах безопасности.

Между Арменией и Азербайджаном уже долгие годы отсутствуют дипломатические отношения из-за войны в Нагорном Карабахе. В 2012 году Ереван отказался в конкурсе Евровидение в Баку по соображениям безопасности.