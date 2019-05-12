Основными причинами смертей членов избиркомов на выборах в Индонезии стали инсульт и инфаркт

По данным министерства здравоохранения страны, в общей сложности, во время подсчетов голосов умерли около 500 человек. Оппозиция утверждала, что многие из них стали жертвами нападения из-за того, что не обеспечили нужный результат голосования, — пишет местная газета «Стрейтс Таймс».

Всеобщие выборы прошли в Индонезии в середине апреля. Подсчет голосов еще не закончен. Объявление результатов намечено на 22 мая.