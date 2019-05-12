Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у скрипача Николая Манагадзе скрипку ХVIII века

Этот инструмент он взял в аренду у швейцарского фонда и уже несколько лет гастролирует с ней по всему миру. Как рассказала «Эху» супруга музыканта Ксения Бакнина, таможенники требовали сертификат, который бы подтверждал, что скрипка не числится объектом культурного наследия России. Манагадзе был задержан на несколько часов. При этом, как рассказывает его супруга, изъятие проводилось с нарушением: музыканту не разрешали вызвать эксперта.