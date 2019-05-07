Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратится в Верховный суд с иском о запрете инициативы об электронном голосовании

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратится в понедельник в Верховный суд с иском о запрете инициативы об электронном голосовании.

Этот законопроект ставит под угрозу идею честных выборов в России, — сказал «Эху» сам заявитель. По его словам, эта идея понадобилась правящей партии, чтобы можно было обеспечить победу непопулярным кандидатам.

Рашкин добавил, что если общество действительно заинтересовано в росте явки на выборы, то лучше рассмотреть другие варианты, как например перенос для голосования с начала осени.

Такой проект Госдума приняла в первом чтении в середине апреля.