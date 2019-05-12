Семья певицы Алсу не просила засекречивать результаты проверки шоу «Голос. Дети»

Как сказал агентству Интерфакс директор певицы Сергей Фадеев, сообщения о том, что супруг Алсу Ян Абрамов связывался по этому поводу с владельцами прав на шоу, является вымыслом. Его цель – оказать психологическое давление на ребенка и попытка манипуляции общественным мнением, — добавил Фадеев.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Абрамов якобы просил засекретить итоги расследования, поскольку считает скандал вокруг шоу целенаправленной травлей своей дочери. Первый канал объявил о проверке итогов голосования, в котором победила Микелла Абрамова после того, как возникли подозрения в подтасовке результатов.