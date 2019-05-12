Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшее время в некоторых российских регионах

В Воронежской области синоптики ожидают грозовые дожди, а местами – и град. Как передает региональное управление МЧС, ветер может усилиться до 18 м/с. По прогнозам, непогода в Воронежскую область придет к 18 часам и продлится примерно до вечера понедельника. В это же время грозы и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются и в Липецкой области. По словам синоптиков, наиболее сильные дожди в регионе пройдут ночью. В Татарстане же, напротив, объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары и усиления ветра. Температура там до середины следующей недели будет достигать 35 градусов, это на 9 градусов выше нормы. В Москве же на понедельник объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, с 9 утра и до позднего вечера в столице ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В регионах, где ожидается непогода, спасатели просят не выходить на улицу и держаться подальше от рекламных щитов, крыш зданий и линий электропередач.