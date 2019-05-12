КПРФ планирует оспорить в суде закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Такой проект государственная дума приняла в первом чтении в середине апреля. Завтра, как сообщили в Московском горкоме партии, депутат от коммунистов Валерий Рашкин планирует подать иск в Верховный суд. По его словам, электронное голосование не смогут проконтролировать наблюдатели, а, кроме того, будет уничтожена тайна голосования. Также, говорят в КПРФ, еще одной проблемой станет невозможность определить, кто за кого отдал свой голос.