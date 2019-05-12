Полицейские в 7-й раз задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин» у здания администрации президента

Московские полицейские в седьмой раз задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин» у здания администрации президента. Бывший майор ракетных войск Владимир Скубак проводит одиночные пикеты. Он требует выплатить положенную по закону субсидию на жилье. Сам он рассказал интернет-изданию МБХ Медиа, что сегодня его задержали по обвинению в том, что он толкнул женщину в потасовке. Скубак настаивает, что на самом деле была провокация со стороны участников группировки SЕRВ. Накануне на бывшего офицера составили протокол о нарушении правил проведения акции.