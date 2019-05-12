Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Гидрометцентр в связи с этим объявил «желтый» уровень погодной опасности. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Предупреждение действует с 9 утра до 9 вечера.

Штормовое предупреждение объявлено в Липецкой области. С вечера воскресенья до вечера понедельника здесь ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, пишет местный сайт «Город 48». Ночью и утром возможен туман.

Также усиления ветра ждут в Татарстане, где, как сообщается, уже несколько дней стоит сильная жара.

Грозу и град ждут в Воронежской области к вечеру воскресенья. Порывы ветра при этом могут достигать 18-ти метров в секунду, передает управление МЧС по области. Спасатели просят жителей региона не выходить на улицу и держаться подальше от рекламных щитов, крыш зданий и линий электропередачи.